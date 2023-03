Patrick Chesnais a "toujours une libido" à 76 ans : sa vie intime avec Josiane dévoilée

Le 2 février dernier, Patrick Chesnais dévoilait Lettres d'excuses, oeuvre autobiographique publiée aux éditions de L'archipel dans laquelle il demande pardon aux personnes qu'il a pu blesser. Parmi elles, sa femme Josiane. Comme une sorte de mea culpa au crépuscule de sa vie. Car à 76 ans, Patrick Chesnais sait qu'il a vécu davantage qu'il ne lui reste à vivre. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est loin de se laisser aller et d'envisager la retraite : "Jamais ! À part dans les métiers pénibles, les gens qui s'arrêtent de travailler meurent beaucoup plus tôt que ceux qui restent en activité. Moi, quand je joue, ça m'étourdit, ça me rassure, je m'enivre des rires et des applaudissements. C'est ma seule façon d'éloigner la mort", a-t-il confié à Voici dans son édition du 3 mars 2023.

Mais Patrick Chesnais a un autre secret : l'amour et l'attirance physique. Il en parle d'ailleurs sans détour. À bientôt 80 ans, tout fonctionne de ce côté-là. Il cultive d'ailleurs son côté séduisant pour continuer d'entretenir la flamme avec sa femme Josiane : "Je ne suis pas un vieux monsieur bedonnant. [...] Je fais du sport, je bois une fois par semaine du très bon vin, je fais attention... Et j'ai encore une libido, si c'est ce que vous voulez savoir".

Cette libido lui a d'ailleurs joué des tours. Il ne l'a jamais caché : Patrick Chesnais a été infidèle à Josiane à plusieurs reprises. À tel point qu'en plus d'Émilie, 38 ans, fille de Josiane, le comédien est devenu papa de deux enfants nés de relations extra-conjugales : Ferdinand, décédé en 2006 et Victor, né en 2003. Ses infidélités sont d'après lui la raison pour laquelle leur relation est toujours d'actualité : "Je suis avec la même femme depuis toutes ces années parce que j'ai des maîtresses toute le temps. [...] Je suis parti, revenu, je suis allé habiter ailleurs, j'ai même fait des enfants à d'autres. Ce qui se meurt dans un couple au bout de plusieurs années, il ne faut pas le nier, c'est le désir physique. Surtout quand on vit ensemble, vider les poubelles au bout d'un moment, ça tue tout !"

Un mariage sur le tard

Patrick Chesnais aura attendu près de 40 ans de vie de couple avec Josiane pour lui passer la bague au doigt. Mais au moins, il ne peut pas dire qu'il n'aura pas eu assez de temps pour réfléchir. À Paris Match, il évoquait d'ailleurs leur quotidien à deux, au milieu des fameuses tâches ménagères qui, d'après lui, mettaient fin au désir. "J'aide, je dresse la table, je débarrasse. [...] J'ai mon domaine réservé : acheter les vins, faire les courses" déclarait-il. Un équilibre qui lui aura permis d'en avoir le coeur net : Josiane est "une femme exceptionnelle".