Diaporama Pierre-Hugues Herbert sacré à Turin : jolie photo en famille avec Harper posé dans la coupe !

Pierre-Hugues Herbert et Julia Lang , Noura El Shwekh (compagne de Jo-Wilfried Tsonga) - L'équipe de France de tennis célèbre sa victoire contre l'équipe de tennis Belgique lors de Finale de la coupe Davis au Stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq, France, le 26 novembre 2017. La France remporte sa 10ème coupe Davis de son histoire. © Perusseau-Veeren/Bestimage

4 / 13

Pierre Hugues Herbert et Nicolas Mahut - Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut battus en double par Rajeev Ram et Joe Salisbury (6-7 [7], 6-0, 13-11) lors du Matsers de Turin, le 17 novembre 2021. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage