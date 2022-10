Diaporama : Prince Harry : Gros avertissement à Meghan Markle avant l'officialisation

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) arrivent au dîner d'Etat donné en leur honneur à Suva, Îles Fidji. © Purepeople BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte, assistent à la cérémonie d'ouverture des "Invictus Games 2018" à Sydney, le 20 octobre 2018. © Purepeople BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) arrivent à l'aéroport international Fua'amotu aux îles Tonga, le 25 octobre 2018. © Purepeople BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) arrivent au dîner d'Etat donné en leur honneur à Suva, Îles Fidji le 23 octobre 2018. © Purepeople BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte, visitent le Tupou College, à Toloa, sur l'île de Tongatapu, aux Tonga, le 26 octobre 2018. © Purepeople BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) assistent officiellement à un accueil à la Maison consulaire de Tonga le premier jour de leur visite dans le pays, le 25 octobre 2018. © Purepeople BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) assistent à une cérémonie traditionnelle fidjienne à la dernière étape de leur voyage officiel aux Fidji, à Nadi, Fidji, le 25 octobre 2018. Le duc et la duchesse de Sussex assistent à une cérémonie traditionnelle fidjienne à la dernière étape de leur voyage officiel aux Fidji. © Purepeople BestImage

9 / 18