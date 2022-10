Prince Harry : Gros avertissement à Meghan Markle avant l'officialisation

Faire partie de la famille royale britannique a ses bons et ses mauvais côtés dont Meghan Markle ne semblait pas vraiment prendre conscience. En commençant à fréquenter le prince Harry (en toute discrétion au départ), l'actrice de Suits n'était pas encore confrontée à tout ce que la vie de tête couronnée représentait. Mais c'était sans compter sur le frère de William qui, par souci d'honnêteté et conscient de la pression qu'un tel quotidien engendre, a préféré avertir Meghan Markle de la suite.

Hors de question de faire subir à sa douce le calvaire que sa mère Lady Diana a vécu avec la presse. Il a donc tenu à mettre les choses à plat pour ne pas avoir de mauvaises surprises et voir son mariage avec la future mère de ses enfants virer au fiasco. Le couple s'était livré sans fard dans une interview à la BBC (que le site Hello Magazine relate les propos) sur la folie qu'avait provoquée l'officialisation de leur histoire d'amour et l'annonce de leurs fiançailles. Mais pour tout avouer, même le prince Harry ne s'attendait pas à autant de réactions et d'engouement à leur égard.

"J'ai essayé de te prévenir autant que possible. Mais je crois que nous avons été surpris tous les deux par les réactions après avoir vécu 5-6 mois rien que tous les deux. Je pense que vous pouvez avoir toutes les conversations que vous voulez pour vous préparer le mieux possible, vous ne pouvez jamais être totalement prêts à tout ce qui a suivi" indiquait le prince Harry face à la caméra.

Si Meghan Markle était déjà sous le feu des projecteurs grâce au rôle qu'elle avait décroché dans Suits, ce n'était rien comparé à la vie de tête couronnée : "Tout le monde pense que parce que je fais partie de l'industrie d'Hollywood, je suis habituée mais c'est faux. Même si j'ai passé 6 ans sur le devant de la scène, je ne me suis jamais retrouvée en une des tabloïds, ma vie était plutôt tranquille. [...] Nous avons été happés si rapidement par tout ça et tellement de choses fausses ont circulé à notre sujet que j'ai choisi de ne plus rien lire, que ce soit positif ou négatif. Je préfère me concentrer sur les bonnes énergies et sur notre relation." Elle n'imaginait sans doute pas encore la tournure que les choses prendraient quelques années plus tard...