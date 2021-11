Diaporama Romane Bohringer évoque avec pudeur l'alcoolisme de Philippe Rebbot, son ex-mari

Romane Bohringer et Philippe Rebbot à la projection des trois premiers épisodes de la fiction "L'amour flou" lors de la 23ème édition du Festival de la Fiction tv de la Rochelle 2021 à La Rochelle, France, le 15 septembre 2021. © Jean-Marc Lhomer/Bestimage

8 / 17

Romane Bohringer - Montée des marches du film "Sorry We Missed You" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 16 mai 2019 © Jacovides-Moreau / Bestimage