Diaporama Ruby Rose hospitalisée pour de graves complications après une opération

Ruby Rose au photocall de la soirée des "9ème Annual Australians In Film Awards" à Century City.

Ruby Rose revient sur les raisons de son départ de la série Batwoman lors de son apparition dans The Tonight Show.

L'actrice de 22 ans, Bella Thorne et Ruby Rose assistent à un anniversaire pendant le confinement à Los Angeles, le 3 mai 2020. En pleine épidémie de coronavirus (Covid-19), Bella Thorne et Ruby Rose, équipées de masques de protection, ont activement participé à la fête. Venue avec des ballons, le mannequin australien de 34 ans a reçu des bonbons, comme chaque invité, avant même de quitter son véhicule.

Ruby Rose arrive dans les studios de l'émission 'Live with Kelly and Ryan' à New York. L'actrice va jouer Batwoman dans une série à venir, le 8 aout 2018.