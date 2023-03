Diaporama : Stéphane Bern se lâche et danse sur scène pour les Victoires de la musique classique 2023

Il a notamment dansé sur scène. Stéphane Bern et les artistes de la soirée dansent le French Cancan sur scène - 30ème cérémonie des Victoires de la musique classique à Dijon, présentée par S.Bern et diffusée en direct sur France 3. Le 1er mars 2023 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

Outre ces quelques pas de danses, l'animateur a récompensé les grands gagnants de cette soirée, notamment la mezzo-soprano Marina Viotti, qui a remporté le titre d'artiste lyrique de l'année. Marina Viotti (Lauréate Artiste Lyrique) - Press room et backstage de la 30ème cérémonie des Victoires de la musique classique à Dijon, présentée par S.Bern et diffusée en direct sur France 3. Le 1er mars 2023 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

Bertrand Chamayou (Lauréat Soliste Instrumental) - Press room et backstage de la 30ème cérémonie des Victoires de la musique classique à Dijon, présentée par S.Bern et diffusée en direct sur France 3. Le 1er mars 2023 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

