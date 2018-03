Adeline Blondieau et Johnny Hallyday : "Une histoire d'amour, pas d'argent"

C'est la première fois qu'Adeline Blondieau prend publiquement la parole pour parler de son ex-mari Johnny Hallyday, depuis l'annonce de son décès la nuit du 5 au 6 décembre dernier, qu'elle a appris par son fils aîné Aïtor (elle est aussi maman de Wilona). L'actrice, présentatrice et scénariste de BD de 47 ans revient sur leur couple qui avait, au début des années 1990, beaucoup fait parler de lui. Et pour cause, elle avait épousé à 19 ans l'ami de son père, le parolier Christian Blondieau (alias Long Chris), alors âgé de 47 ans. Depuis la fin de leurs deux mariages successifs (en 1990, puis en 1995) et malgré des tensions entre les deux personnalités, c'est sereinement qu'elle évoque aujourd'hui leur relation pour le documentaire de C8, Héritage de Johnny – La Guerre de clans. Alors que la bataille du testament fait rage entre David Hallyday et Laura Smet face à Laeticia, sa dernière épouse, l'héroïne des Filles d'à côté se remémore la manière dont elle a vécu la fin de leur romance et leur divorce.

"Il n'y a jamais eu d'histoires d'argent entre Johnny et moi, puisque, quand on s'est séparés, chacun a payé les frais d'avocats. J'ai refusé de demander une pension, car je ne trouvais pas ça normal. Mon avocat m'avait dit 'Mais c'est quand même le deuxième divorce...'. J'ai dit non, ce n'était une histoire d'argent mais une histoire d'amour. Puisque je m'en vais, je veux partir comme je suis venue", explique dans un premier temps Adeline Blondieau pour C8.

Avec émotion, elle se souvient de ce que la jeune fille qui n'avait pas 20 ans qu'elle était quand elle a épousé Johnny ressentait à l'époque : "J'étais persuadée que j'allais être celle qui allait le sauver de tous ses démons, que j'étais celle qui allait pouvoir l'apaiser. Je me suis fait embarquer dans une vie où c'était compliqué de tout gérer. Il me voulait tout le temps à ses côtés, il voulait une présence, il n'aimait pas la solitude. Il avait des attentes auxquelles je ne pouvais pas répondre, parce que c'était trop. Et puis à un moment, toutes ces attentes-là se heurtent à la réalité. On ne peut pas avoir quelqu'un H24. On s'était aimés, ça a été compliqué. J'arrivais au bout de quelque chose que je n'arrivais plus à vivre sans trop de souffrances... je suis partie. J'étais trop jeune pour répondre à toutes ces attentes."