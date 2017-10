Agustin Galiana (DALS), sexy célibataire devant Tomer Sisley et son marteau

À défaut d'avoir les vrais super-héros... Dimanche soir, le Grand Rex s'est paré des couleurs du troisième et dernier opus de la saga Thor, Ragnarok. À quelques jours de la sortie, Disney et Marvel proposaient à une poignée de fans et happy few de découvrir ce nouveau chapitre mettant en scène le Dieu du tonnerre campé par le toujours sexy, cheveux longs ou pas, Chris Hemsworth.

Si l'équipe du film – dont Mark Ruffalo, Tessa Thompson, Cate Blanchett ou encore l'immanquable Tom Hiddleston (Loki, le frère adoptif de Thor) – n'était pas présente, le tapis rouge avait tout de même été déroulé pour quelques personnalités de luxe. Ainsi, Tomer Sisley a posé avec sa chérie Sandra Zeitoun de Matteis, osant brandir le Mjöllnir, le fameux marteau symbole des pouvoirs du fils d'Odin. Le couple s'offrait une sortie en amoureux alors que Tomer est dans le tourmente depuis qu'un internaute a publié un montage-vidéo en l'accusant d'avoir plagié divers artistes dans son spectacle. L'acteur et sa femme ont depuis répondu aux accusations de plagiat... par un plagiat.

Également croisé devant l'affiche ultracolorée de Thor : Ragnarok, Agustin Galiana a essayé de faire oublier l'absence de Chris Hemsworth en offrant charisme et attitude sexy aux photographes. Marteau en main, le partenaire de Candice Pascal dans Danse avec les stars 8 – il s'était fait remarquer dès le premier soir avec une danse torride – a fait parler sa beauté, lui qui s'est récemment confié sur sa vie amoureuse en révélant qu'il était célibataire.

Non loin de lui, se trouve son juré Jean-Marc Généreux, mais également la belle Marie Denigot-Hamon, une danseuse qui avait été révélé aux côtés d'Artus la saison passée, tout comme Yann-Alrick Mortreuil. L'humoriste Marc-Antoine Le Bret, Norman Thavaud, Christophe Michalak, Alex Goude, Amaury Leveaux, mais aussi Miko (Michael Simeoni) étaient de la partie.

Thor : Ragnarok, dans les salles le 25 octobre.