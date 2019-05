Anthony et Alain-Fabien Delon : Réunis, loin de Cannes et de leur père

Lors de sa remise de la palme d'honneur à Cannes le 19 mai, Alain Delon n'avait d'yeux que pour sa fille... Sur le tapis rouge du Festival, Anouchka (28 ans) était à ses côtés plus fière que jamais de son papa. Une présence qui faisait écho aussi à deux absents : ses deux frères. Alain-Fabien, 25 ans, son petit-frère (ils ont pour mère l'ancien mannequin Rosalie Van Breemen), et Anthony, l'aîné de la fratrie âgé de 54 ans, dont la maman est Nathalie Delon, n'ont pas participé aux festivités cannoises en l'honneur du monstre sacré du cinéma. Si l'on sait que les relations entre les trois hommes sont compliquées, le plus jeune a posté une story sur Instagram qui laisse entendre que les fils Delon vont très bien, loin de la Croisette...

Alain-Fabien a dévoilé une story sur Instagram sur laquelle on peut le voir en pleine "petite réunion familiale" comme il le précise avec sa compagne Capucine Anav, son grand frère Anthony et ses filles Loup et Liv. Cette soirée tranche avec la soirée pleine de paillettes à laquelle Anouchka et son père ont assisté après la remise de prix, pour les Women in Motion Awards avec Salma Hayek ou encore Eva Longoria.

Anthony Delon n'était pas contre l'idée d'aller à Cannes pour son père, lui qui y garde de bons souvenirs de jeunesse comme lorsqu'il a monté les marches en 1987. Sur Instagram, il avait répondu à ceux qui se demandaient s'il allait venir pour l'hommage à son icône de papa qu'il serait ravi d'être présent à Cannes pour partager le grand moment de son père, si celui-ci "voulait bien l'inviter", lui ainsi que son frère Alain-Fabien... Ce dernier a lui aussi déjà été à Cannes, en 2013 pour présenter Les Rencontres d'après-minuit.

Dans Nice-Matin, le Samouraï clamait que, bien sûr, "il y a de l'amour entre" eux, mais regrettait que ses "liens ne soient pas plus forts" avec ses deux fils, l'aîné comme le dernier, Alain-Fabien, pointant notamment le fait qu'ils aient tous les deux choisi d'être acteurs comme leur père. Tandis qu'Anouchka, il l'a choisie pour être l'exécutrice testamentaire de son héritage.