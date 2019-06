Barack et Michelle Obama : Élégants pour dîner avec Amal et George Clooney

Cet été, les Obama s'offrent de grandes vacances en Europe. Après un passage remarqué dans un petit village du Gard avec ses deux filles, Sasha (18 ans) et Malia (20 ans), l'ancien couple présidentiel s'est accordé quelques jours sur le lac de Côme, en Italie. L'occasion rêvée pour s'arrêter chez leurs grands amis, Amal et George Clooney, qui habitent une somptueuse villa donnant sur le lac le plus profond d'Italie.

C'est à bord un petit bateau que les deux couples sont arrivés à l'embarcadère de l'hôtel cinq étoiles, la Villa d'Este, dimanche 23 juin 2019. Barack Obama et sa femme Michelle, Amal Alamuddin et son époux, George, ont tous habilement quitté l'embarcation afin de rallier le restaurant de ce merveilleux hôtel, institution dans cette si belle région d'Italie. Forcément, les deux hommes étaient très classes en costumes gris et noir, chemises entrouvertes. Amal portait une longue robe colorée, et Michelle une chemise à volants blanc cassé avec un sobre pantalon noir.

Pas de signes des deux grandes filles de l'ancien homme politique, Michelle et Barack Obama ont profité de cette escapade en Italie pour voir leurs amis. Peut-être ont-ils même pu goûter aux spécialités locales : polenta, pizzoccheri ou encore une tranche de provolone au poivre ? On n'en saura pas plus sur ce mystérieux repas. De leur côté, Amal et George Clooney s'étaient offert une sortie à Cernobbio jeudi 20 juin 2019, près de leur villa Oleandra, où ils ont dîné en amoureux. De bien douces vacances...