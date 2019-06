Brigitte Macron : Ses plus grandes craintes en arrivant à l'Élysée...

Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron était élu président de la République, battant Marine Le Pen au second tour. Une semaine plus tard, le nouveau chef de l'État et son épouse Brigitte Macron investissaient le palais de l'Élysée, reçus par le président sortant, François Hollande. Élégante et chic dans un ensemble bleu lavande signé Louis Vuitton (qui lui avait été prêté), Brigitte Macron savait déjà que cette nouvelle vie au 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement de Paris, s'accompagnerait irrémédiablement de nombreuses craintes.

Lors de sa longue interview exclusive accordée à Marc-Olivier Fogiel, diffusée sur RTL à partir de 18h30 le jeudi 20 juin 2019, la première dame a évoqué tout ce qu'elle avait redouté lors de son arrivée au palais présidentiel. Se disant avant tout "très heureuse" à l'Élysée, Brigitte Macron raconte qu'elle avait craint de ne pas réussir à préserver son couple. "J'avais été suravertie des risques et, en fin de compte, on arrive à mener une vie de couple tout à fait normale", s'est-elle félicitée. L'ancien professeur de lettres et de théâtre avait peur que son couple et ses trois enfants (Sébastien, 44 ans, Laurence, 42 ans, et Tiphaine, 35 ans) "en pâtissent". "Ça a toujours été mon souci premier. Or j'arrive tout à fait à mener la vie que je souhaitais au sein de l'Élysée", a-t-elle confié.

Libre de poser toutes les questions qu'il souhaitait lors de cet entretien pour lequel il n'a reçu aucune "consigne particulière" comme il l'a indiqué sur son compte Twitter, Marc-Olivier Fogiel n'a pas ménagé Brigitte Macron, lui demandant si les nombreuses critiques dont Emmanuel Macron fait l'objet ne la blessaient pas. "Bien sûr que ça m'atteint, a reconnu la première dame en toute honnêteté. Mais ça n'est pas le sujet." "Je serais malheureuse si je le voyais baisser les bras, mais pas un instant je ne l'ai vu dans une situation difficile. Il travaille, il travaille sans arrêt. Il se pose des questions, il répond à ces questions, il trouve des solutions", a-t-elle ajouté.

Lors de cet entretien exclusif, Brigitte Macron n'a éludé aucun sujet, abordant sans langue de bois toutes les thématiques proposées par Marc-Olivier Fogiel. Elle s'est notamment confiée sur sa différence d'âge avec son époux qui passionne tant les Français et les observateurs internationaux, lâchant un "Je déteste le mot cougar" totalement inattendu, qui a depuis largement été repris.