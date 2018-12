Camille Cerf et Iris Mittenaere : Sublimes complices stylées pour un chic dîner

Pour sa 10e édition, le dîner LINK pour Aides a donc pu compter sur la participation de plusieurs personnalités afin de soutenir la lutte contre le sida. Outre les acteurs incontournables du mouvement, il y avait personnalités du monde économique, de la culture, des médias et des associations.

Lors de la soirée, on a ainsi pu voir les reines de beauté et grandes complices Camille Cerf (Miss France 2015) et Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016). Les deux jeunes femmes étaient à tomber à la renverse. La première avait opté pour un ensemble tailleur pantalon rouge très décolleté et la seconde, récente finaliste malheureuse de la 9e saison de Danse avec les stars, pour un ensemble du même genre mais blanc. Iris, qui a aussi pris la pose avec l'animateur Christophe Beaugrand (son collègue de Ninja Warrior), n'a pas manqué de partager sur Twitter le lien de la pétition Une minute pour agir.

Lors de cette soirée, il fallait aussi compter sur la présence de fidèles comme Roselyne Bachelot et Cristina Cordula mais aussi sur Stéphane Bern, Audrey Marnay, Marc Simoncini, Albane Cleret, Sébastien Lecornu, Kiddy Smile, Augustin Trapenard, Marc Dixneuf (directeur général délégué de AIDES), Aurélien Beaucamp (Président de AIDES), Michel Simon (Président de LINK) ou encore Mounir Mahjoubi, le duo Brigitte (Sylvie Hoarau et Aurélie Saada), Karine Deshayes, Delphine Bürkli (maire du 9e arrondissement), Geoffrey Le Goff et Bertrand Le Goff, Oscar Ono, Thomas Marti et son fiancé Brendan Berne (ambassadeur australien en France), Ali Mahdavi, Jean-Baptiste Marteau, Donald Potard, Michel Troisgros et ses deux fils, César et Léo...

"LINK est un fonds de dotation créé par des femmes et des hommes, dirigeants de tous horizons qui ont choisi de se rassembler pour que soit gagnée la bataille contre le sida. LINK identifie les projets de lutte contre le sida les plus pertinents et les plus opérationnels et organise des actions de levée de fonds auprès des entreprises et grands donateurs les plus à même de les financer. LINK s'appuie notamment sur les ressources et le savoir-faire de ses membres qui, en parallèle de leurs responsabilités professionnelles de premier plan, engagent une partie de leur temps et de leurs moyens pour administrer et animer le fonds", explique l'association.

