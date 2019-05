Carl XVI Gustaf de Suède fêté: le prince Oscar coquin avec la princesse Victoria

Après la reine Margrethe II de Danemark (79 ans le 16 avril), la reine Elizabeth II (93 ans le 21 avril) et le roi Willem-Alexander des Pays-Bas (52 ans le 27 avril), c'était mardi 30 avril 2019 au tour du roi Carl XVI Gustaf de Suède de célébrer son anniversaire : le monarque scandinave a fêté ses 73 ans.

Dans la plus pure tradition, c'est avec ceux de ses compatriotes – et les touristes – qui se sont massés sur le parvis du palais royal dans la vieille ville de Stockholm que Carl XVI Gustaf de Suède a célébré son anniversaire à midi, avant un déjeuner en famille. Tandis que le souverain, en uniforme bardé de décorations, s'est présenté sur les pavés devant la foule pour prendre part aux cérémonies de la garde royale, secondé par son fils le prince Carl Philip, qui a partagé sur Instagram quelques images depuis son point de vue, sa famille s'est rassemblée au balcon. Le spectacle y était aussi au rendez-vous, entre princesses apprêtées et enfants déchaînés !

Réunies autour de la reine Silvia et en compagnie du prince Daniel, la princesse héritière Victoria, sa fille la princesse Estelle (7 ans) et sa belle-soeur la princesse Sofia étaient à l'unisson côté look, ayant toutes opté pour des tons de rose. Sous un manteau signé Acne Studios qu'elle n'a pas tardé à enlever sous l'effet d'un soleil qui réchauffait, la fille du roi portait une robe à fleurs de la marque norvégienne byTiMo, tandis qu'Estelle copiait son look avec un gilet rose tendre Bonpoint et une robe à fleurs. Son petit frère le prince Oscar était également présent et il s'est d'ailleurs fait remarquer : si c'est Estelle qui, plus jeune, avait l'habitude de voler la vedette à l'ensemble de la famille royale lors de ses rassemblements, elle a désormais un sérieux concurrent ! Le jeune duc de Scanie, qui a eu 3 ans le 2 mars, a amusé tout le monde en pinçant allègrement les joues de sa maman au cours de la cérémonie. Le public aura également été attendri de les voir partager de tendres baisers sur la bouche.

La princesse Sofia, en revanche, n'avait pas avec elle sur le balcon les princes Alexander et Gabriel, les deux garçons qu'elle a eus avec le prince Carl Philip, mais sans doute se trouvaient-ils à l'arrière, dans les salons du palais. Enfin, la princesse Madeleine, fille cadette du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia, manquait logiquement à l'appel puisqu'elle vit désormais en Floride, d'où elle envoie parfois des images de son bonheur familial aux États-Unis.