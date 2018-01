Carla Bruni avec ses enfants Aurélien et Giulia : Une photo rare et magnifique !

En novembre, devant les lecteurs de Nice-Matin, Carla Bruni-Sarkozy estimait être une maman privilégiée : "C'est plus ou moins la même chose pour toutes celles et ceux qui s'occupent de leurs enfants. Et pour moi, c'est même plutôt moins compliqué que pour les autres. Ma vie est quand même assez facile et chanceuse. (...) C'est merveilleux que dans les nouvelles générations, des hommes s'occupent des enfants. L'humanité est en train de changer. De se civiliser. Moi, j'en ai deux. Mon mari s'en occupe énormément. Pas tellement dans le quotidien : il ne prépare pas les repas. Mais il fait tout le reste. Il est présent, les protège. Le père de mon premier fils, lui aussi, est incroyablement impliqué."

À 16 ans à peine, Aurélien est déjà un jeune homme de convictions, vegan et passionné par la science et la paléontologie (il a même sa chaîne YouTube dédiée), et Giulia pourrait bien avoir hérité de la fibre artistique de sa mère. C'est en tout cas une nouvelle que Carla accueillerait à bras ouverts, comme elle l'a récemment expliqué dans plusieurs interviews. "Si ma fille voulait devenir chanteuse et qu'elle voulait monter sur scène à côté de moi, j'en serais très heureuse", confiait-elle cette semaine dans Paris Match.