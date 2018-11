Céline Dion et ses jumeaux : "Ils sont si différents"'

Après son interview télé dans laquelle elle expliquait sa collaboration avec Nununu, pour lancer une collection intitulée Celinununu – des vêtements non genrés pour les plus jeunes –, Céline Dion est revenue sur le sujet. L'occasion pour la star de 50 ans de lever un peu le voile autour de l'éducation de ses jumeaux Nelson et Eddy.

"Le moment le plus fort de ma journée, c'est toujours lorsque je suis avec mes enfants", a confié la diva à People. Céline Dion n'a jamais caché qu'en dépit de son immense succès, elle aimait par-dessus tout passer du temps avec ses jumeaux de 8 ans, ainsi qu'avec son aîné René-Charles, aujourd'hui âgé de 17 ans. Des enfants pour lesquels elle a renforcé sa disponibilité depuis la mort de son mari René Angélil, faisant des choix bien précis dans les projets qui se présentent à elle. À propos de ses plus jeunes fils, elle déclare : "Bien qu'ils soient jumeaux, ils sont si différents. Si l'un aime tel T-shirt, l'autre va vouloir quelque chose de complètement différent. Ils cherchent chacun leur propre individualité. C'est important pour leur évolution émotionnelle." Jusqu'à récemment encore, on pouvait toutefois voir que Nelson et Eddy portaient pourtant des tenues similaires...

En s'associant avec Nununu, l'interprète d'Encore un soir a surpris tout le monde même si son goût pour la mode n'est plus à prouver, elle qui a totalement reconstruit son image grâce à un nouveau styliste et un partenariat avec l'enseigne Bugatti. "J'ai été approchée par plusieurs marques pour enfants mais Nununu est la seule que j'ai prise en compte. Mes enfants adorent leurs vêtements et j'adore ce que la marque représente : un changement positif et une promotion de l'individualité. Nous offrons des choix différents et nous faisons savoir aux parents qu'ils ne sont pas obligés de suivre les stéréotypes. C'est super d'avoir le choix. Les parents devraient faire ce qu'ils estiment être le mieux pour eux et leurs enfants", a-t-elle expliqué.

Céline Dion, qui vient d'apparaître à la 9e place du classement Forbes des chanteuses les mieux payées au monde en 2018 avec 31 millions de dollars – de quoi gonfler encore plus sa fortune – a aussi confirmé que son prochain disque en anglais sortirait en 2019. La star, qui donne actuellement un ultime tour de chant à Las Vegas, pourrait collaborer avec Shania Twain. La chanteuse, qui a assisté au concert de Céline Dion au Colosseum, vient d'annoncer qu'elle veut lui écrire une chanson...

