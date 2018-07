Céline Dion : Nouvelle reine des boîtes de nuit !

"Je ne suis pas celle que tu crois. Je ne suis pas celle-là et pour toi. Je ne suis pas celle que tu vois. Que l'on raconte, il faut que tu me croies. Je ne suis pas cette fille-là", clamait Céline Dion sur Je ne suis pas celle. Plus que jamais, la chanteuse de 50 ans le prouve.

Après trois décennies de carrière, Céline Dion peut se vanter de continuer à vendre des millions de disques – en plus de remplir depuis 2003 le Colosseum de Las Vegas – comme l'ont prouvé les succès commerciaux de Sans attendre et Encore un soir. Mais non contente de faire vibrer ses fans fidèles, elle fait désormais de nouveaux adeptes... dans les boîtes de nuit ! En effet, la star vient de décrocher aux États-Unis la première place du Billboard Dance Club Songs grâce au remix de Ashes, son titre issu de la bande priginale de Deadpool 2, remixé par les DJ Steve Aoki et Riddler.

Comme le rapporte Just Jared, c'est la troisième fois de sa carrière que l'une de ses chansons atteint cette place dans ce classement précis. Cela avait été le cas en 1994 avec la méconnue Misled et en 2008 avec Taking Chances. Céline Dion connaît bien Steve Aoki puisqu'elle l'avait reçu à Las Vegas après qu'il avait fait le buzz en remixant My Heart Will Go on. Par la suite, elle avait dansé à ses côtés dans une boîte de nuit de la cité du vice !

Si Céline Dion fait une entrée inattendue dans le coeur des clubbers, elle fait aussi vibrer la planète mode depuis maintenant deux ans alors qu'elle s'est offert les services du styliste Law Roach, lequel a drastiquement modifié sa garde-robe. Ainsi, son look du Met Gala, celui des Grammy Awards, celui des Billboard Music Awards ou encore son défilé quotidien l'été dernier à Paris, ont beaucoup fait parler. Et que dire de sa nouvelle utilisation ludique des réseaux sociaux !

Thomas Montet