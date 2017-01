Clotilde Courau et Carla Bruni : Beautés élégantes pour Chopard

Samedi 21 janvier à Paris, plusieurs stars étaient au théâtre du Châtelet pour assister à la présentation de la nouvelle collection de bijoux rares de la maison Chopard, The Queen of Kalahari. Un film a ainsi été réalisé et projeté pour expliquer la conception de ces pièces exceptionnelles, qui émanent d'un seul et même diamant découvert dans le désert du Kalahari, au Botswana.

Comme le révèle le site de la maison de haute joaillerie, ce sont 342 carats qui composaient cette pierre extraordinaire, totalement pure. Au total, vingt-trois diamants, dont cinq de plus de vingt carats, ont été taillés et travaillés pour donner une parure de luxe qui réunit collier, boucles d'oreille et bague. "C'est une pierre vraiment exceptionnelle. Nous ne voulions pas la traiter comme un simple trophée, mais plutôt la préparer à un destin digne de sa stature", a expliqué la co-présidente et directrice artistique de Chopard, Caroline Scheufele.

Ce week-end, la femme d'affaires allemande a ainsi pu compter sur la présence de nombreuses célébrités pour cette présentation organisée en marge de la Fashion Week Homme. Carla Bruni et Clotilde Courau, toutes deux très élégantes dans leur tenue et chacune parée de diamants scintillants, ont pris la pose lors du photocall, à l'instar de plusieurs autres actrices réputées : Isabelle Huppert (récemment récompensée d'un Golden Globe pour sa prestation dans le thriller Elle), Kirsten Dunst (fraîchement fiancée), Juliette Binoche, Ludivine Sagnier ou bien encore Mélanie Thierry avaient toutes répondu à l'invitation lancée par Caroline Scheufele.

Livia Firth (épouse de Colin), Cindy Bruna, Raphaël Personnaz, Tina Leung, Petra Nemcova, Eva Herzigova, Mayowa Nicholas, Doina Ciobanu, Alexis Veller (compagnon de Caroline Scheufele et réalisateur des films pour Chopard) mais aussi le couturier Elie Saab étaient présents.