Coupe Davis : Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga... Défaite devant leurs femmes

Les tribunes du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq affichaient complet pour la finale de Coupe Davis qui a opposé la France et la Croatie les 23, 24 et 25 novembre 2018. Malgré l'ambiance survoltée du public français, Yannick Noah et ses joueurs n'ont pas créé l'exploit de remporter la Coupe Davis deux années de suite. Les Croates sont facilement venus à bout des Bleus en ne concédant qu'un seul point.

Alors qu'il avait le destin de la France entre ses mains, Lucas Pouille a laissé la victoire filer en s'inclinant face à Marin Cilic (7-6 [3], 6-3, 6-3). Le tennisman de 24 ans avait pourtant un grand comité de soutien derrière lui. En première ligne, sa ravissante compagne Clémence Bertrand qui deviendra prochainement sa femme. Le couple est fiancé depuis août dernier. Aligné par Yannick Noah le 23 novembre dernier, Jo-Wilfried Tsonga n'a pas non plus fait le poids face à Marin Cilic (6-3, 7-5, 6-4), concédant un deuxième point aux Croates. Le 261e joueur mondial qui s'est blessé durant son match, alors qu'il est depuis peu de retour sur les courts après une longue période d'absence, n'a pas réussi à impressionner sa femme. Aux couleurs tricolores, Noura El Shwekh (devenue madame Tsonga en juillet dernier) a pourtant donné de la voix pour son homme. Même déception pour Susan Chardy, témoin de la défaite de celui à qui elle est mariée depuis septembre 2017, Jérémy Chardy. Le sportif de 31 ans avait été contraint de repousser leur lune de miel pour disputer cette finale. Seule Julia Lang, compagne de Pierre-Hugues Herbert, a eu le privilège de voir son homme gagner lors du double remporté avec Nicolas Mahut.

Ces matchs de l'équipe de France de Coupe Davis étaient les derniers sous le capitanat de Yannick Noah puisque l'ancien vainqueur de Roland-Garros (1983) laisse à présent sa place à Amélie Mauresmo.