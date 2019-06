Hélène et Omar Sy, parents fiers : rares photos avec leur fille Selly, diplômée

Des dizaines de personnalités françaises et internationales se sont empressées de couvrir Omar Sy et Selly de messages de félicitations. "Congrats ! Mazal Tov", a écrit Gad Elmaleh, "Félicitations", a réagi Arthur, "Magnifique photo. Magnifique message et famille", s'est réjouie Faustine Bollaert. Géraldine Nakache, Roméo Elvis,Leila Bekhti, Mokobé, l'artiste JR, Franck Gastambide ou encore Charlotte Namura ont exprimé leur bonheur en publiant des emoji en section commentaires.

Omar Sy et sa femme Hélène sont ensemble depuis plus de vingt ans et s'apprêtent à fêter leurs douze ans de mariage. Ils sont parents de trois filles et deux garçons, dont la petite dernière est née courant 2017. Très, très discret sur sa vie de famille, Omar Sy ne dévoile que peu de détails sur ses enfants, dont on ne connait pas tous les prénoms.