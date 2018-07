Jazz (Les Anges) traumatisée : Ses tocs depuis son agression

En avril dernier, Jazz, son compagnon Laurent et sa fille, Chelsea (née en décembre 2017) ont été victimes d'une agression couplée avec un braquage à main armée. Après cet événement tragique, la petite famille a décidé déménager à Dubaï et de refaire... de la télé-réalité. En effet, on retrouvera le couple dans La Villa : La Bataille des couples sur TFX le 16 juillet 2018. À l'occasion du lancement du nouveau programme, l'ancienne candidate des Anges 8 (NRJ12) est revenue sur ce cambriolage.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Star que Jazz s'est confiée à coeur ouvert jeudi 5 juillet 2018. "J'ai appris dans la vie à être forte. Je me dis que mon conjoint et ma fille n'ont rien de grave. Je ne vais pas montrer aux gens que je suis malheureuse, ils ne me suivent pas pour voir ça", commençait-elle. Même si elle profite pleinement de sa famille, l'ex-candidate de La Villa des coeurs brisés (NT1) reste "traumatisée" : "Je garde ce qui ne va pas pour ma famille. Je suis traumatisée. J'ai peur d'être dans le noir. Je ne vais pas au frigo chercher un verre d'eau seule le soir. Je ne reste pas dans ma maison toute seule. Je vérifie si toutes les fenêtres sont fermées. J'espère qu'avec le temps, ces tocs vont partir."

"Je ne vais pas arrêter de vivre. Il est hors de question qu'on se laisse abattre. Je ne vais pas arrêter de travailler pour leur donner satisfaction", a-t-elle ensuite conclu en s'adressant à ses haters.

