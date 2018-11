Jenifer : Deux condamnés dans l'affaire de son accident mortel

Comme le rapporte Le Parisien, le tribunal de Senlis (Oise) a reconnu coupables les deux personnes qui étaient au volant des deux véhicules au moment de l'accident qui a coûté la vie à deux personnes dans la nuit du 5 au 6 mars 2017, alors que Jenifer et son staff étaient dans un van revenant de Belgique.

Il aura fallu attendre un mois de délibéré avant que les juges du tribunal correctionnel de Senlis ne dévoilent leurs condamnations. Résultat : Malick D., le conducteur de 27 ans grièvement blessé après avoir été percuté par le van de la star, a été condamné à six mois de prison avec sursis et une mise à l'épreuve. La justice a reproché au jeune homme poursuivi pour homicide involontaire d'avoir mis la vie de ses passagers en danger. "En poursuivant sa route sur l'A1 à très faible allure [alors qu'il avait crevé, NDLR], au lieu de s'arrêter sur une aire de repos ou sur la bande d'arrêt d'urgence, a commis une faute qui a contribué à ce que surviennent l'accident et ses conséquences", a déclaré la justice selon Le Parisien. Dans la voiture qu'il conduisait se trouvaient Claire Ponchy, 23 ans, tuée sur le coup, ainsi que Youcef Touati, 27 ans, joueur professionnel de football mort après plusieurs jours de coma.

La justice a également condamné pour le même motif (homicide involontaire) Lionel S., âgé de 54 ans et conducteur du minibus de la chanteuse. Il a écopé de trois mois de prison avec sursis et une suspension de permis de la même durée, également avec sursis. "Contrairement à ce qu'il avait affirmé, les feux de détresse de la voiture étaient allumés et plusieurs autres véhicules ont d'ailleurs réussi à l'éviter. Il n'a pas bien appréhendé la vitesse du véhicule qui le précédait et a donc commis une négligence", a ajouté le tribunal.

Jenifer, qui fait son retour dans les bacs avec Nouvelle Page, a déclaré ne plus vouloir parler de cette affaire.

Thomas Montet