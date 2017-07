Jesse Williams divorce : La guerre est déclarée avec sa future ex-femme

C'est la guerre entre Jesse Williams et sa future ex-femme Aryn Drake-Lee. Il y a quelques mois, le charmant docteur Jackson Avery de la série Grey's Anatomy a demandé le divorce à celle qui partage sa vie depuis dix ans. Or, si au départ tout se passait plutôt bien entre les deux ex, les choses viennent de prendre une toute autre tournure.

Si l'on en croit les informations du site TMZ, le couple marié depuis cinq ans se livre un véritable bras de fer judiciaire autour de la garde de ses deux adorable enfants : Sadie (3 ans) et Maceo (2 ans).

Le site américain s'est procuré plusieurs documents du délicat dossier, dans lesquels le père de famille précise avoir fait des pieds et des mains pour régler à l'amiable ses différends avec son ex, qui restreint son temps passé avec leurs enfants à trois heures par jour et refuse catégoriquement de les laisser passer la nuit chez lui.

Et ce, alors qu'il a loué une maison à quelques kilomètres seulement de la sienne afin de rester le plus près possible des deux bambins, dont il se dit très proche. Pour preuve, il a dressé la liste de leurs surnoms ainsi que de ce qu'ils préfèrent manger : des macaronis au fromage pour la petite Sadie, et à peu près tout ce qui se présente pour Maceo.

À défaut d'être parvenu à un accord avec Aryn, qui rendrait les choses impossibles si l'on en croit ses dires, Jesse Williams souhaite donc que le juge s'en mêle et statue sur la garde des enfants, qu'il souhaiterait partager équitablement avec son ex. Ce qu'elle refuse catégoriquement depuis plusieurs semaines déjà.

