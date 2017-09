Julie Gayet et François Hollande s'évitent, non loin de son fils Thomas in love

Il y avait du beau monde pour la générale de la pièce La Vraie Vie au théâtre Edouard VII à Paris le 18 septembre ! De quoi ravir les acteurs du spectacle, Alka Balbir, Léa Drucker, Fabrice Roger-Lacan, Guillaume de Tonquédec, Anne Benoît et Bernard Murat, qui est également le metteur en scène. Pour applaudir cette représentation, ce dernier a notamment pu compter sur Julie Gayet (qu'on retrouve au théâtre dans Rabbit Hole) et François Hollande qui ont encore une fois soigneusement évité de poser ensemble. Le duo qui fut très médiatisé en 2012 lors de l'éclatement du scandale a été photographié séparément en compagnie de Manuel Valls et Anne Gravoin, non loin de Thomas Hollande, le fils de l'ancien chef de l'État, venu avec sa compagne Émilie Broussouloux.

Guillaume de Tonquédec, bientôt à l'affiche du délirant CoExister de Fabrice Eboué, a eu le plaisir d'être félicité par sa femme Christèle et leur fille Victoire, ainsi que par ses partenaires de la pièce à succès Le Prénom, Patrick Bruel, Judith El Zein, ainsi que ses auteurs, Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patelliere. L'acteur pouvait également compter sur la "famille" Fais pas ci, fais pas ça : Cannelle Carré-Cassaigne, Tiphaine Haas, Isabelle Gélinas et Yaniss Lespert.

Les amoureux des planches

Passionnés de politique comme de culture, le couple formé par Christine Ockrent et Bernard Kouchner étaient de la partie, comme beaucoup d'autres tandems amoureux : Denis Olivennes et Inès de la Fressange, Robert Hossein avec sa femme Candice Patoux, Alysson Paradis avec son compagnon Guillaume Gouix, Jean-Loup Dabadie avec sa femme Véronique Bachet, François Vincentelli avec sa compagne Alice Dufour, Philippe Gildas avec sa femme Maryse, Patrick Rotman et Florence Pernel, Norbert Balit avec sa femme Laurence Piquet, Danièle Thompson avec son mari Albert Koski, Nagui avec sa femme Mélanie Page, Claude Zidi avec sa compagne Mireille Berthereau, Nonce Paolini avec sa femme Catherine Falgayrac, Chantal Ladesou avec son mari Michel Ansault – venus avec leur fille Clémence –, Christine Orban avec son mari Olivier Orban, Étienne Chatiliez avec sa femme, Eric Assous avec sa femme Véronique Boulanger

Bernard Murat star du théâtre

Andrée Zana-Murat et sa fille Stéphanie Murat ne pouvaient pas manquer le rendez-vous pour leur mari et père Bernard Murat, tout comme une autre figure du théâtre, Jean-Michel Ribes (directeur du Rond-Point) avec sa fille Alexie. La soirée a également conquis Mathilda May, Christopher Thompson, Catherine Jacob, Édouard Baer, Hippolyte Girardot, Claire Keim, Atmen Kélif, Arié Elmaleh, Michèle Bernier, Marc Lambron, Salomé Lelouch, Alex Lutz, Stéphane de Groodt, Delphine Marang Alexandre, Jean-Claude Casadesus et sa fille Caroline, Judith Magre, Christine Lemler, Barbara Schulz et Françoise Fabian.

Dans La Vraie Vie, Pierre a intégralement refait la déco de son salon pour accueillir le professeur qui a illuminé sa jeunesse... mais pour quelles raisons ? Et pourquoi Florence, la femme de Pierre, a-t-elle annulé au dernier moment ce voyage...? Une pièce à découvrir au théâtre Edouard VII jusqu'au 4 novembre.