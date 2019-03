Julie Ricci au plus mal après l'accident avec bébé : "Je me sens inutile..."

Jeudi 28 février 2019, Julie Ricci a été percutée puis renversée par une voiture avec son fils Gianni, né en septembre dernier de ses amours avec son amoureux Pierre-Jean Cabrières. Si le bébé s'en sort physiquement indemne, ce n'est pas le cas de la belle brune aux yeux bleus... Sur Instagram, l'ex-candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story 4 donne des nouvelles.

Julie Rucci est enfin rentrée à la maison ! Elle a ainsi pris la pose allongée sur son canapé, Gianni endormi dans ses bras. "Une journée de repos avec mon mari et notre fils", écrit-elle. Et de préciser que Pierre-Jean Cabrières, à qui elle a dit "oui" en décembre dernier, "prend bien soin" d'elle et de leur bébé. Il faut dire que la belle Julie Ricci n'est pas tout à fait en état : "Je ne peux hélas plus bercer mon fils pour l'endormir dans mes bras, plus cuisiner, plus étendre le linge, plus faire le bain de mon fils, à vrai dire plus grand chose car une fois debout j'ai les béquilles en main et ne peux poser mon pied à terre car j'ai des douleurs assez fortes avec des courbatures de partout."

En bref, la jeune maman vit là une situation "pas tip top". "Mais c'est ainsi alors je fais avec, poursuit-elle. J'ai l'impression d'être inutile à la maison pour mon fils et mon mari ça m'embête beaucoup." Heureusement que Pierre-Jean est "un super papa".