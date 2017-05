Juliette Binoche, Sandrine Kiberlain : Leur soirée non loin de leurs célèbres ex

La crème de la crème était rassemblée au Festival de Cannes le 23 mai, à l'occasion de la célébration des 70 ans de la manifestation. Le tapis rouge a fait tourner les têtes, la fête au Grand théâtre Lumière du palais des festivals a enthousiasmé les cinéphiles, mais la nuit ne s'est pas arrêtée là. Les prestigieux invités cannois se sont ensuite rendus au dîner donné par les organisateurs cannois menés par Thierry Frémaux, délégué général du Festival, et le président Pierre Lescure. Une magnifique soirée où les stars ont trinqué avec glamour. Parmi les invités, on pouvait remarquer que certains se connaissaient rudement bien. Et pour cause, des acteurs ont été en couple. Désormais séparés, ils n'en restent pas moins fiers de leurs accomplissements réciproques.

On se souviendra ainsi des yeux émus de Juliette Binoche lors de la cérémonie des César en 2016, lorsque Benoît Magimel remporte le trophée grâce à sa prestation dans La Tête haute – un film qui a été d'ailleurs présenté à Cannes. Sur scène, il n'avait pas manqué d'avoir une belle pensée pour ses filles, Djinina et Hana. Cette dernière a pour maman la talentueuse Juliette, qui se trouvait aussi dans la salle. Les anciens amants (de 1999 à 2003), qu'on a aimés dans Les Enfants du siècle, ont chacun le coeur pris aujourd'hui. Lui est en couple avec une certaine Margot, qui l'a accompagnée à Cannes. Elle, Juliette, est en couple avec quelqu'un qui vit à Los Angeles, a-t-elle déclaré sur le plateau de Salut les Terriens. Quelqu'un qui pourrait être aussi un amant d'antan, selon ses confidences à Marc-Olivier Fogiel sur Le Divan il y a un an.

Sandrine Kiberlain était également conviée aux 70 ans du Festival, tout comme son ex Vincent Lindon. L'ex-couple est parent d'une fille, Suzanne, experte malicieuse en Instagram. Le couple n'est plus, mais l'affection demeure – même si la comédienne s'agace qu'on l'interroge régulièrement sur lui, près de quinze ans après leur rupture. Ainsi, après son prix d'interprétation à Cannes pour La Loi du marché, l'acteur a été nommé (et vainqueur) aux César et il a pu compter sur les mots élogieux de son ancienne épouse et d'un beau croquis : "César du meilleur acteur 2016 Je te le donne direct! Vincent by me 1997." Tous deux ont fort à faire à Cannes cette année : elle est en charge de la présidence du jury de la Caméra d'or, tandis que lui défend le long métrage Rodin de Jacques Doillon, dans lequel il tient le rôle-titre.