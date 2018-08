Laetitia Milot : "Coup de foudre" entre Lyana et le fils de Christophe Licata

Le 14 mai 2018, Laetitia Milot vivait l'un des plus beaux jours de sa vie. Après dix ans de combat, l'actrice de 38 ans atteinte d'endométriose - une maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité - et son époux Badri ont accueilli leur fille Lyana. Un bonheur que la jeune maman partage depuis avec ses abonnés sur Instagram.

Après avoir dévoilé leur première balade, un "moment privilégié" avec Lyana ou encore ses premières fois, l'interprète de Mélanie dans Plus belle la vie (France 3) a partagé la première rencontre entre Livio (1 an), le fils de Christophe Licata, et son bébé, ce vendredi 3 août 2018.

"Première rencontre en Livio et Lyana et c'est déjà le coup de foudre. Déjà un vrai gentleman Livio", a-t-elle légendé un diapo photos. Sur la première, on peut admirer Livio regarder tendrement Lyana pendant que Laetitia Milot et Christophe Licata se délectent de ce moment. Sur la deuxième, le petit gars embrasse sa nouvelle copine au niveau du front. Un cliché également posté par le beau danseur. Lui l'a commenté : "Première rencontre avec la belle Lyana coup de foudre assuré #friends #baby #coupdefoudre #life #family @laetitiamilotofficiel #dalsfamily."