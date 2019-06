Laury Thilleman et Juan Alberaez : Amoureux stylés et assortis à Roland-Garros

Nouvelle journée à Roland-Garros et nouveau défilé de stars dans les allées comme au village VIP. Le samedi 1er juin 2019, Laury Thilleman et son compagnon Juan Arbelaez se sont déplacés porte d'Auteuil pour profiter de la compétition et du grand soleil.

Souriants, les deux tourtereaux ne se lâchent pas et semblent plus heureux que jamais. Entre l'ex Miss France et le candidat de Top Chef, le coup de foudre a été immédiat. Interviewée par Paris Match en 2018, Laury Thilleman confiait : "Juan sera le père de mes enfants. J'en suis intimement convaincue et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas me presser." Le couple a ouvert un restaurant ensemble à Paris, Vida en 2018.

Journaliste pour Eurosport 2 dans l'émission Demain je m'y mets, Laury Thilleman est apparue rayonnante ce samedi. Elle portait une combinaison chino pastel tout comme son chéri Juan qui a lui aussi choisi aussi de porter le chino mais avec une veste. Comme quoi, les deux tourtereaux ont les mêmes goûts que ce soit en matière de cuisine comme en matière de style.

D'autres stars étaient présentes dans les tribunes de Roland-Garros. Le couple chouchou de la série Scènes de Ménages, Frédéric Bouraly et Valérie Karsenty, mais aussi Olivier Dion ou Julie Ferrier. On a pu aussi voir Jean-Charles de Castelbajac et sa compagne Pauline de Drouas. Tous les invités ont pu assister à la victoire de nombreux joueurs Français. Roger Federer face à Casper Ruud, Rafael Nadal contre David Goffin mais aussi Benoit Paire contre Pablo Carreño Busta.

Le 31 mai, c'était Gad Elmaleh et son ami Philippe Lellouche qui ont assistés ensemble aux matchs de Roland-Garros. Nikos Aliagas et sa femme Tina Grigoriou étaient également présents ainsi que l'animateur Cyril Hanouna et ses enfants.