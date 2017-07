Look de la Semaine : Laetitia Casta, Céline Dion... stylées à la Fashion Week

Paris et la planète Mode se remettent encore de la Fashion Week Haute Couture ! Les célébrités présentes ont profité de cette folle semaine pour arracher ou conforter leur titre de street style icon. Preuve en images avec Céline Dion, Laetitia Casta et Kendall Jenner...

Céline Dion est à Paris en famille, dans le cadre de sa tournée européenne. Elle a assisté, lundi 3 juillet, au défilé Haute Couture de Christian Dior, et enchaîné les sorties les jours suivants. La chanteuse de 49 ans a notamment été photographiée vêtue d'ensembles Off-White™ et Louis Vuitton x Supreme.

En jogging ou pyjama en satin, Céline associe confort et hype avec brio !

Le jean est un must de garde-robe. Son port s'est démocratisé jusqu'aux défilés et soirées de la Fashion Week Haute Couture. Lou Doillon, Laetitia Casta et Lily Collins l'ont préféré aux robes de collection pour assister à trois des événements les plus prisés de la semaine : le défilé croisière Miu Miu, le vernissage de l'exposition "Christian Dior, Couturier de Rêve" aux Arts Déco et enfin le show Chanel.

Kendall Jenner n'aura participé qu'à un seul défilé de cette Fashion Week, pour Fendi, au Théâtre des Champs-Élysées. Elle a tout de même paradé sous le soleil (et dans la nuit) de Paris, transformée en podium à ciel ouvert. En short et baskets ou short et sandales à talons, le top model de 21 ans inspire des millions de modeuses.

Comme Lily Collins, Claudia Schiffer a assisté au défilé Chanel, mardi 4 juillet au Grand Palais. L'icône mode de 46 ans portait une combinaison noire et un sac de la maison parisienne, ainsi que des chaussures Aquazurra.

Mélanie Thierry conclue ce Look de la Semaine spécial Fashion Week. Présente au gala de la Vogue Paris Foundation au Palais Galliera (mardi 4 juillet), l'actrice de 35 ans était habillée d'une robe Gucci.

Son compagnon, le chanteur Raphaël, l'accompagnait.