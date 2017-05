Look de la semaine : Marion Cotillard, Kendall Jenner... cannoises ultrastylées

La 70e édition du Festival de Cannes vit ses derniers jours ! Cette année encore, de nombreuses personnalités y auront posé leurs valises, régalant la planète Mode grâce à des tenues soigneusement composées, sur le tapis rouge du Palais des Festivals et en dehors. Preuve en images avec Marion Cotillard, Kendall Jenner et Charlize Theron...

C'est donc Marion Cotillard qui donne le coup d'envoi de ce Look de la semaine spécial Festival de Cannes. L'actrice de 41 ans en aura été une des personnalités les plus actives, enchaînant montées des marches et soirées prisées. Mardi 23 mai, elle a été photographiée vêtue d'un pull de la marque belge Filles à Papa, à l'effigie des chanteurs disparus David Bowie, George Michael, Michael Jackson et Prince.

Ce même mardi, Kendall Jenner et Kourtney Kourtney ont profité de leur après-midi pour se rendre à Juan-les-Pins. Elle y portait un haut et un pantalon Solace, des chaussures Prada et un sac Saint Laurent.

Le top model a été vu la veille (lundi 22 mai) quittant l'hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, pour rejoindre le yacht Saint-Nicholas sur lequel sa grande soeur et son chéri ont séjourné. Une combinaison Zimmermann, un sac Hermès et des baskets adidas x Raf Simons composaient sa tenue du jour.

Mardi 23 mai, le Festival de Cannes a officiellement célébré son 70e anniversaire. Charlize Theron a pris part aux festivités en participant à un photocall au Palais des festivals. L'actrice de 41 ans portait une robe Christian Dior, issue de la nouvelle collection croisière récemment présentée à Los Angeles.

Comme Kendall Jenner et d'autres personnalités, Winnie Harlow a profité du Festival de Cannes pour réaliser une excursion en bateau. Le mannequin a embarqué à bord d'un yacht le lundi 22 mai et portait un look de la collection printemps 2017 d'Alberta Ferretti.

Mardi 23 mai, le top Doutzen Kroes a été aperçu sur la Croisette, à Cannes. L'ambassadrice de L'Oréal Paris était habillée d'une robe Sophie Theallet.

Mercredi 24 mai, Diane Kruger a pris part à la série de conférences du programme Women in Motion, lancé par le groupe Kering. L'actrice de 40 ans portait une tenue de sa propre collection de vêtements, conçue en collaboration avec la ligne GREY Jason Wu, de la marque Jason Wu.

Hailey Baldwin siffle la fin du Look de la semaine spécial Cannes. La femme la plus sexy de la planète (selon le magazine Maxim) a été photographiée mercredi, vêtue d'une robe Redemption et de chaussures Casadei.

À quelle star attribuez-vous la Palme d'or du meilleur street style du Festival ? Amis lecteurs et juges, à vos votes !