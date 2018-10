Meurtre d'Hélène Pastor : Lourde condamnation pour son gendre et ses complices

Mardi, coup de théâtre que plus personne n'attendait, Wojciech Janowski reconnaissait, par la voix de son avocat, avoir commandité le meurtre de sa belle-mère Hélène Pastor. Le compagnon de Sylvia Pastor, partie civile avec son frère Gildo Pastor Pallanca, précisait toutefois ne pas avoir demandé l'exécution du chauffeur de la milliardaire, Mohamed Darwich, assassiné en même temps que sa patronne en mai 2014 à Nice. Ce mercredi 17 octobre 2018, le jury de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, a rendu son verdict.

Wojciech Janowski est déclaré coupable et, comme l'avait requis l'avocat général, condamné à la perpétuité. Ses aveux de toute dernière minute ne lui auront pas épargné de finir ses jours en prison. Son avocat Me Éric Dupont-Moretti avait pourtant brillamment plaidé que son client était coupable mais que ce procès lui avait "volé son crime". Ce n'est pas l'argent le mobile, mais son amour fou pour Sylvia Pastor qu'il a voulu protéger des maltraitances supposées de sa mère. "Je retiens ce qu'il a dit : j'aimais ma femme, a plaidé Me Dupont-Moretti. Vous avez déshumanisé ce procès." Lors de la première semaine du procès, Sylvia Pastor avait déclaré à la cour : "Je suis anéantie, c'est tout un monde qui s'écroule, vingt-huit ans de vie commune, j'ai plus ma mère, j'ai plus rien. (...) J'ai perdu ma mère et j'ai perdu l'homme de ma vie."

Des condamnations exemplaires

Juste avant sa condamnation, après la plaidoirie de ses avocats, Wojciech Janowski, qui venait d'essuyer quelques larmes, a déclaré : "Je n'ai rien à ajouter, j'exprime mes excuses à Sylvia et à mes enfants."

Au côté du gendre de la milliardaire monégasque, neuf autres personnes étaient jugées. Le tireur Samine Said Ahmed, et le guetteur, Al Haïr Hamadi, ont eux aussi été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Pascal Dauriac, le coach sportif de Sylvia Pastor et Wojciech Janowski, celui qui avait été chargé de réunir cet escadron de la mort amateur (une "équipe de branquignols", selon Dupont-Moretti), écope de trente ans de prison. Comme le note l'AFP, "des peines allant jusqu'à quinze ans de réclusion criminelle ont été prononcées à l'encontre de quatre autres accusés, et deux ont été acquittés".

Gildo Pallanca Pastor, fils de la victime et frère de Sylvia, n'a pas caché sa satisfaction : "C'est une condamnation exemplaire, déclare-t-il à l'AFP. J'ai toujours été certain de la culpabilité de Wojciech Janowski. Le jury n'a pas été dupe de son ultime manipulation, ses aveux de dernière minute, une ultime tentative pour se soustraire à ses responsabilités."

Héritière des bâtisseurs du Rocher, Hélène Pastor était une figure respectée de Monaco. Femme d'affaires très discrète, elle travaillait avec son fils et sa fille à la gestion de l'empire immobilier de la famille. Depuis les meurtres, Gildo Pastor a refait sa vie à New York avec sa femme et ses enfants.