Nabilla et Sara Forestier complices : Leur projet secret dévoilé

Entre Nabilla et Sara Forestier, c'est plus que de l'amitié. Lors de la première de son film M, l'actrice et réalisatrice avait publié sur les réseaux sociaux une courte vidéo avec la brunette. "Ma go n'a pas fini de vous surprendre... Bientôt je vous en dirai plus. Je t'aime sista, tu es talentueuse et bientôt tout le monde le saura", avait-elle écrit. Auprès de Paris Match, Nabilla lève le voile sur ce rapprochement soudain.

"Nous allons bosser ensemble sur son prochain film, Alpha. Ce n'est pas pour tout de suite, mais pour bientôt, Je suis vraiment très contente", a alors déclaré l'ancienne candidate de télé-réalité qui lancera semble-t-il sa carrière de comédienne dans les prochains mois. Si la compagne de Thomas Vergara n'en a pour l'heure pas dit plus, nul doute que son projet avec Sara Forestier sera très attendu.

Pour rappel, ce ne sera pas la première fois que Nabilla jouera la comédie. L'an dernier, elle avait déjà fait ses premiers pas d'actrice dans la célèbre série Orange is the new black. La jeune femme campait son propre rôle lors d'une scène de la saison 5. La séquence marquait peut-être le début d'une grande carrière, qui sait...