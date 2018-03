Nathalie (Koh-Lanta All Stars) : Le "grave accident" qui a changé sa vie

Ce vendredi 16 mars 2018, Nathalie fera son grand retour sur TF1, dans Koh-Lanta All Stars (ou Koh-Lanta : Le Combat des héros). C'est plus motivée que jamais qu'elle tentera d'éliminer ses adversaires un à un, car comme le dit si bien Denis Brogniart : "À la fin, il n'en restera qu'un."

Si elle n'est probablement pas la plus forte physiquement, la candidate révélée dans Koh-Lanta Caramoan (2008) ne lâchera rien. Il faut dire qu'elle revient de loin comme le dévoilent en exclusivité nos confrères de Télé Star. Au détour d'une interview, Nathalie leur a confié avoir été victime d'un accident : "J'ai eu un grave accident de moto après ma participation à mon premier Koh-Lanta. J'étais à l'époque professeur de mathématiques, je tournais sur cinq écoles. J'ai dû changer de métier car je n'ai jamais plus voulu remonter sur une moto." Aujourd'hui, la maman de Talia (6 ans) et Stélie (4 ans) dirige donc un centre d'appels.

Nathalie ne garde heureusement aucune séquelle de son accident. On lui a donc donné le feu vert pour faire son retour dans Koh-Lanta. Et cette saison, elle promet d'être plus sage : "Je suis restée une forte tête mais j'ai mis de l'eau dans mon vin. Je vais essayer de mieux m'intégrer au groupe car cela m'a joué des tours de m'isoler. Je ne supportais pas grand monde." Au vu du fort tempérament de certains candidats, reste à savoir si elle a tenu parole !

Pour rappel, le casting de ce combat des héros est composé d' Alban (Koh-Lanta Johor, saison 14), Candice (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Cassandre (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Cédric (Koh-Lanta Johor, saison 14), Chantal (Koh-Lanta Johor, saison 14), Clémence (Koh-Lanta L'île des Pins, saison 5), Clémentine (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Dylan (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Javier (Koh-Lanta Malaisie, saison 12), Julie (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Ludovic (Koh-Lanta Vanuatu, saison 6), Pascal (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Yassin (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Tiffany (Koh-Lanta Fidji, saison 18), Nathalie (Koh-Lanta Caramoan, saison 8), Jérémy (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Olivier (Koh-Lanta Raja Ampat, saison 11) et Raphaële (Koh-Lanta Palau, saison 9).