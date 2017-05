Nikola Lozina clashe Jessy Errero et il n'y va pas de main morte !

Chez les starlettes de télé-réalité, l'amitié durable est rare. Mais les Marseillais sont bien plus que des amis : ils forment une famille.

Alors que depuis quelques mois, Jessica Thivenin et Nikola Lozina utilisent les réseaux sociaux pour régler leurs comptes depuis leur rupture, certains candidats des Marseillais n'hésitent pas à venir à la rescousse de la jolie blonde, à commencer par Jessy Errero. L'actuelle petite amie du sublime Valentin Leonard a fait son entrée dans la famille sur le tournage des Marseillais South America et son coup de coeur de l'aventure, c'est bien l'ex-girlfriend de Nikola.

Dans une interview qu'elle a accordée à nos confrères de Nextplz, la jeune femme est revenue sur la rupture difficile qu'a vécue son amie : "Elle a été affectée, ce qui est logique parce qu'elle était amoureuse et ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble. Après je pense qu'elle reprend du poil de la bête et elle a bien raison parce que c'est une fille bien. Elle mérite un mec qui la respecte et qui ne la trompe pas. Vu que je suis son amie, je ferai tout pour pas qu'elle retourne avec un mec qui l'a trompée."

Ni une ni deux, le Belge hors de lui réplique sur Twitter et il n'y va pas de main morte : "@JessyErrero, évite de prononcer mon prénom dans tes interviews alors que tu ne sais rien de moi et surtout quand tu es loin d'être irréprochable LOL." Nikola Lozina met les pieds dans le plat en faisant là une référence (très explicite) au fait qu'elle a trompé son petit ami avec son ex Kevin Guedj à l'issue du tournage. Au moins, c'est clair !