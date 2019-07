Pékin Express 2019 : Qui sont Julia et Kleofina, le duo de Miss ?

Le 18 juillet prochain, les téléspectateurs auront la joie de retrouver Pékin Express pour une nouvelle saison sur M6. En 2018, Christina et Didier, la patronne et son employé, avaient remporté le jeu. Cette fois-ci, huit binômes sont en compétition et espèrent décrocher la victoire. Parmi eux, un duo de Miss : Julia et Kleofina.

Kleofina Pnishi (24 ans) a été élue Miss Provence 2017, tandis que Julia Sidi-Atman (22 ans) a été sacrée Miss Côte d'Azur 2017. Ensemble, elles ont participé à l'élection Miss France 2018 et depuis leur rencontre à l'époque, elles ne se quittent plus. En participant à Pékin Express, elles espèrent prouver qu'elles sont de vraies aventurières. "Elles se sont présentées avec la volonté de montrer une autre facette des clichés que l'on peut collectionner sur les reines de beauté. Elles font très attention à leur façon de s'exprimer", a confié Stéphane Rotenberg, animateur de l'émission, auprès de nos confrères de Télé 7 Jours.

Si Julia n'est pas une grande habituée du petit écran, Kleofina a quant à elle déjà été au casting de séries télévisées. En effet, la jeune femme a tourné dans Le Mystère du lac sur TF1 et Meurtres au mont Ventoux sur France 3. Mais ce n'est pas tout : la reine de beauté a également tenu un petit rôle dans le célèbre feuilleton Plus belle la vie. Un beau début pour celle qui espère devenir comédienne. Un "rêve depuis toute petite", comme elle l'avait confié à France Bleu Provence, qui en cache un autre : "Je suis diplômée de l'École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. Je serai journaliste si je ne peux pas devenir comédienne."

En attendant, la belle sillonnera avec sa copine Julia le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie dans Pékin Express, la route des 50 volcans. Face à ce binôme, Patrice (56 ans) et Benjamin (21 ans), père et fils, Steve (28 ans) et Martine (56 ans), le coach et sa cliente, Fabienne (61 ans) et sa fille adoptive Jade (20 ans), Laetitia (38 ans) et Aurélie (34 ans), deux soeurs que tout oppose, Thomas (36 ans) et Mathieu (32 ans), deux frères, Lydia (25 ans) et Mounir (27 ans), le couple marié, et enfin Fabrice (50 ans) et Briac (21 ans) qui sont deux inconnus l'un pour l'autre !

Rendez-vous dès 21h sur M6 jeudi 18 juillet 2019 sur M6 afin de suivre cette prochaine édition de Pékin Express !