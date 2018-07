Pippa Middleton, enceinte, dévoile un petit baby bump à Wimbledon

Ce jeudi 5 juillet 2018, l'affiche de Wimbledon était particulièrement alléchante puisqu'il y avait notamment Rafael Nadal et Novak Djokovic en lice. Si le spectacle était bien évidemment sur le court, force est de constater qu'en tribunes aussi il y avait de l'agitation. Et pour cause, les spectateurs ont pu remarquer la présence de Pippa Middleton, enceinte.

La soeur de la duchesse de Cambridge est apparue particulièrement souriante et enjouée, vêtue d'une robe blanche en dentelle très estivale de chez Anna Mason. Pippa Middleton, qui était accompagnée d'Alice Cook (la femme du joueur de cricket Alastair Cook) et de son frère James Middleton, a pris place dans le Royal Box et n'a pas manqué d'enfiler un chapeau pour éviter une insolation. Il ne faudrait pas que la future maman de 34 ans, enceinte de son premier enfant, tombe malade ! Selon le Mail Online, elle en serait à six mois de grossesse mais son baby bump reste pour l'heure assez discret...

Pippa Middleton, qui est mariée au financier James Matthews, est une grande fan de tennis et ne manque jamais une occasion d'assister à un match. D'ailleurs, elle est même devenue amie avec Roger Federer, qui était invité à son mariage l'an dernier.

Thomas Montet