Quand Vanessa Paradis, sa fille Lily-Rose et Monica Bellucci voyagent ensemble...

Pour sa fille Lily-Rose Depp, Vanessa Paradis ferait tout. À commencer par un vol Los Angeles-Paris afin d'être près d'elle pour l'un des jours les plus importants de ses débuts de comédienne, le déjeuner des César. Sur le vol, la jeune femme de 17 ans a probablement même reçu les conseils avisés d'une autre grande actrice... Monica Bellucci.

Avant de se rendre le 16 janvier place Vendôme dans les salons Chaumet, prestigieux joaillier partenaire de l'Académie des arts et techniques du cinéma qui organise les César, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, qui est l'une des Révélations, est donc arrivée le 11 janvier à l'aéroport de Roissy, accompagnée de sa maman. Mais pas seulement. Monica Bellucci était aussi du voyage. Les trois femmes ont l'air d'avoir partagé un agréable vol, et semblaient très complices à leur arrivée à Paris. Probablement que l'actrice italienne a donné quelques conseils à la jeune comédienne.

À 17 ans, Lily-Rose Depp a une aura déjà impressionnante, et son statut de "fille de" est loin de l'empêcher d'avoir un talent hors norme, face caméra. Pour les sceptiques, il suffit de regarder sa prestation dans La Danseuse de Stéphanie Di Giusto, face à Soko, ou encore dans Planetarium avec Natalie Portman. Au même âge, rappelons que Vanessa Paradis recevait un César pour Noce Blanche... Lily-Rose Depp continuera-t-elle de marcher dans les pas de sa maman ?

C'est en tout cas sans aucun doute ce que lui souhaite l'artiste française de 44 ans, qui sera présente pour la soutenir lors de la cérémonie, le 24 février prochain. Restera-t-elle en France jusque là ? On sait que si c'est pour accompagner sa fille que la comédienne est actuellement dans la capitale, c'est également pour vivre sa jolie romance débutée avec l'acteur Samuel Benchetrit, comme le révélait le magazine Paris Match. D'une pierre, deux coups.