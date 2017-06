Ricardo et Nehuda perdent la garde de leur fille de 4 mois

Décidément, les mesures policières s'accumulent pour Nehuda et Ricardo depuis qu'ils sont soupçonnés de maltraitance à l'encontre de leur fille Laïa, à peine 4 mois.

Alors que les médecins ont prescrit hier 45 jours d'ITT au bébé, nos confrères de L'Express assurent aujourd'hui que le couple issu de la télé-réalité avait finalement perdu sa garde, sur ordre des autorités compétentes : "Le procureur Patrick Desjardins assure avoir pris des mesures d'urgence pour protéger la fillette, en ordonnant son placement provisoire. Pour le moment, Laïa est toujours à l'hôpital. Ses parents n'ont pas réagi et n'ont pas non plus souhaité s'exprimer."

Mardi 27 juin, le quotidien Le Parisien affirmait ceci : "Le bébé souffre de fractures et d'ecchymoses au niveau du visage, reste hospitalisé dans le service pédiatrie du CHU de Dijon." Peu de temps après ces premières accusations, L'Express donne davantage de détails sur l'affaire : "À seulement 4 mois, la fillette souffre de multiples fractures et d'ecchymoses au visage et son état de santé est tel que les médecins lui ont diagnostiqué 45 jours d'ITT. Étant donné les blessures de l'enfant, très profondes et localisées sur la face, un signalement aux policiers de la sûreté départementale de Côte-d'Or a été fait pour présomption de maltraitance. Les parents, que les enquêteurs n'ont pas réussi à joindre par téléphone, ont finalement été interpellés directement à l'hôpital de Dijon." Les people par dizaines et même les équipes de W9 ont réagi après l'annonce de ces différentes accusations.

Pour rappel, les tourtereaux se trouvaient en voiture, dans l'Yonne, lorsque la fillette a été grièvement blessée au visage. Paniqués, Nehuda et Ricardo l'auraient donc immédiatement emmenée à l'hôpital le plus proche, réclamant en urgence l'aide des équipes médicales.