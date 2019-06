Roland-Garros : Anouchka Delon et Anne-Sophie Lapix, amoureuses en tribune

"Toutes les bonnes choses ont une fin", dit le dicton. Les amoureux de tennis en font la triste expérience ce week-end, avec Roland-Garros. Le tournoi de tennis arrive à son terme et aura suscité l'intérêt de nombreuses stars, dont plusieurs couples, à l'image de ceux d'Anouchka Delon et d'Anne-Sophie Lapix...

Samedi 8 juin 2019, deux rencontres phares se jouaient à Roland-Garros : la suite et fin de la demi-finale simple messieurs opposant le n°1 mondial Novak Djokovic à Dominic Thiem, et la finale simple dames. L'Australienne Ashleigh Barty et la Tchèque Markéta Vondroušová se sont disputées le trophée du vainqueur. Anouchka Delon et son compagnon Julien Dereims, invités par la Fédération Française de Tennis, ont assisté au match et suivi leurs échanges avec attention.