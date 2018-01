Sophie Marceau présente sa "Madame Mills" incarnée par... Pierre Richard

Ça y est, le grand projet de Sophie Marceau se dévoile vraiment plus ! La star française était ravie de poster sur son compte Instagram la bande-annonce de sa réalisation, Madame Mills - Une voisine si parfaite, en salles le 7 mars prochain. Pour sa comédie, dans laquelle elle joue également, elle a choisi pour partenaire l'irrésistible Pierre Richard qu'elle grime en femme pour les besoins de son histoire. Découvrez les truculentes images du Grand blond travesti qui nous rappelle forcément Robin Williams (Mrs Doubtifre) ou encore Dustin Hoffman (Tootsie).

L'histoire : Hélène est éditrice de romans à l'eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l'installation d'une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement une importance insoupçonnée dans la vie d'Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses....

Très scrutée par les médias, celle qui protège scrupuleusement sa vie amoureuse et qui a affronté de douloureuses épreuves ces derniers mois – la mort du père de son fils, le réalisateur Andrzej Żuławski, puis celle de sa mère – s'est donnée corps et âme pour son "bébé", qu'elle a eu le plaisir de présenter au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Les commentaires enthousiasmants sont légion, elle qui a d'ailleurs récemment reçu un like très remarqué, celui de son ex-compagnon Cyril Lignac.

Madame Mills, une voisine si parfaite en salles le 7 mars.