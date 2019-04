Thierry Ardisson dévoile sa surprenante astuce pour faire plus jeune à l'écran

C'est au site Télé-Loisirs que Thierry Ardisson s'est confié. L'animateur de 70 ans, aux commandes de l'émission Les Terriens du samedi ! (et de sa déclinaison dominicale), a révélé penser de plus en plus à la retraite. Pour l'heure, il reste sur le petit écran mais sent qu'il sera également victime du jeunisme qui touche la télévision.

Thierry Ardisson se livre sur son apparence et son âge. "Un jour, je vais devoir arrêter l'antenne. Il y aura un problème de gueule. Quand des gens me rencontrent dans la rue, certains me disent : 'Vous faites plus vieux, plus gros et plus petit qu'à la télé...'. Mais ça ne se voit pas trop à l'écran car j'ai la chance d'avoir une très bonne maquilleuse et dix kilos de lumière dans la tronche. C'est comme Isabelle Adjani quand elle fait la une de Elle !", a-t-il confié en révélant ainsi ses petits secrets pour faire plus jeune.

Le présentateur marié à la journaliste Audrey Crespo-Mara n'a toutefois pas peur de rendre l'antenne. Ainsi, Thierry Ardisson n'a pas la certitude d'être encore sur C8 l'an prochain. "On va voir ce qui va se passer. J'attends les propositions de la direction. De mon côté, je m'amuse toujours autant. Quand j'enregistre le jeudi mes deux émissions, c'est ma sortie de la semaine. J'arrive sur le plateau, il y a des vedettes, du champagne, de la musique... c'est jouissif, j'ai l'impression d'être une starlette ! Mais si ça s'arrête, tant pis. J'ai 70 ans, tout va bien, j'ai de quoi vivre, je ferai des films et des séries", a-t-il ajouté.

Nul doute que Thierry Ardisson partagera avec son successeur ses secrets de fabrication pour une émission réussie. Il y en a au moins un qu'il a déjà révélé : l'alcool ! "Quand tu fais un talk-show, il faut faire boire les invités ! D'abord parce qu'un invité torché, il lâche beaucoup plus de choses qu'un invité à jeun !", confiait-il récemment à Technikart.

Thomas Montet