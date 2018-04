Top Chef 2018 : Vincent éliminé et lynché, les internautes ravis de son départ !

Depuis le début de la saison 2018 de Top Chef (M6), plusieurs candidats ont été éliminés. Parmi eux, Ella, Thibaud, Franck, Jérémy, Franckelie, Justine, Tara, Thibault, Geoffrey, Mathew puis Vincent lors de l'épisode diffusé mercredi 4 avril 2018. Un départ qui en a réjoui plus d'un à en croire les messages postés sur les réseaux sociaux...

"#TopChef Bye bye Vincent ! Le melon que tu as est tellement énorme que tu vas pouvoir retourner le cuisiner, tu vas en nourrir des bouches avec !", "Vincent est ENFIN éliminé", "Youpi, Vincent est éliminé pour de bon ! Oui ce n'est pas gentil mais je n'en pouvais plus de ce candidat", "Deuxième élimination de Vincent, soirée parfaite dans Top Chef pour moi !", "Vincent éliminé, on fait péter le champagne !", peut-on ainsi lire sur Twitter.