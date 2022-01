"C'est lamentable" : Stéphane Guillon dévoilé entièrement nu, très gêné, il quitte une émission

Avant de devenir humoriste et chroniqueur redouté sur Canal+ et France Inter, Stéphane Guillon se prédestinait plutôt à devenir comédien. L'ex-époux de Muriel Cousin a même suivi des cours de théâtre une fois son baccalauréat en poche. C'est lors de l'un de ses cours qu'il est d'ailleurs repéré, ce qui lui permet alors de décrocher son premier rôle au cinéma dans le film On s'en fout, nous on s'aime. Stéphane Guillon a plus tard figuré au casting de plusieurs téléfilms mais aussi d'un court-métrage tout particulier et intitulé Des yeux couleur du temps.

Un film que Stéphane Guillon avait enfoui dans sa mémoire. Mais il a pu compter sur Laurent Ruquier pour lui retrouver les images lors de son passage dans Les enfants de la télé dimanche 23 janvier 2022. En effet, l'animateur a pris un malin plaisir à diffuser un extrait du court-métrage dans lequel Stéphane Guillon apparaît entièrement nu pour jouer une scène d'amour sous la douche avec sa partenaire de l'époque.

Très gêné face à cet séquence pour le moins caliente, Stéphane Guillon n'ose même pas y jeter un coup d'oeil et décide de quitter le plateau pour se cacher en coulisses, sous les rires des autres invités. "Comme dirait Pierre Arditi : c'est lamentable", a-t-il réagi à son retour. Et d'ajouter toujours très embarrassé : "C'est une vraie casserole. C'est un court-métrage que j'ai fait, il y a des années". "Je ne vous avais jamais vu comme ça", en a rajouté Laurent Ruquier. Et de se moquer : "Cinq minutes, douche comprise, ce n'est pas du tout Jacques Chirac, c'est Stéphane Guillon".

L'histoire ne dit pas si ce court-métrage l'a poussé à arrêter sa carrière de comédien par la suite mais Stéphane Guillon semble mieux se débrouiller sur scène avec ses spectacles. Son dernier, Certifié non conforme, a même été nommé dans la catégorie "Meilleur One Man Show" des Globes de Cristal 2016. Stéphane Guillon se fait en revanche plus rare à la télévision depuis qu'il a été remercié de l'émission Salut les terriens ! où il tenait une chronique.