"C'est pas facile" : Les photos de Laeticia Hallyday nue n'ont pas été évidentes à vivre pour Johnny

Ce jeudi 8 décembre, M6 consacre sa soirée à Johnny Hallyday. Cinq ans après la mort du rockeur légendaire, la chaîne diffuse le documentaire inédit et intime Johnny par Laeticia. Le contenu ? Des vidéos prises par elle, ou par le rockeur, ou encore des proches, tout au long de leur vie à deux soit plus de 700 heures d'images derushées par William Karel pour offrir aux fans un film bouleversant. Face caméra, Laeticia Hallyday se livre comme rarement, tout en gardant la pudeur qu'on lui connaît. Elle revient sur des moments inoubliables aux côtés de son époux comme notamment cette séance photo pour le magazine Lui où elle a posé nue.

"C'était des photos pour Lui, le rédacteur en chef m'a proposé que ce soit Johnny qui fasse l'interview et que Johnny soit là pour la séance photo", rapporte la mère de Jade et Joy. C'est donc Frédéric Beigbeder, ancien compagnon de Laura Smet et rédacteur en chef du magazine à l'époque, qui a réussi à convaincre la timide Laeticia Hallyday de poser topless, avec un bas de maillot de bain rouge pour simple appareil et une de paire de lunettes de soleil, en couverture de Lui, en juillet 2016. "C'est pas facile les photos comme ça", se souvient-elle dans Johnny par Laeticia. On peut alors découvrir les coulisses de ce shooting pas évident, notamment pour Johnny.

Johnny était extrêmement jaloux

On voit Laeticia Hallyday nue sur un canapé cachée sous un drap. Topless, elle prend la pose devant l'objectif de David Bellemere, timide mais déterminée. Puis, elle apparaît dans l'eau pour le cliché qui orne la couverture. Mais qu'en a pensé l'interprète de L'envie ? "C'était des photos très intimes, très sensuelles, et quand les photos sont sorties, il était extrêmement jaloux, fait-elle savoir. Johnny fonctionnait comme ça, il ne voulait jamais être séparé, on vivait 24/24h ensemble et on était rarement séparés." Une partie donc de l'histoire de ces deux-là qui semblaient alors inséparables, comme tout au long des nombreuses années passées ensemble. En témoigne les images intimes que la veuve a décidé de partager.