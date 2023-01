"C'est sans regrets !" : Sylvie Tellier dévoile les réactions surprenantes de ses proches à son départ de Miss France

Pour le comité Miss France et Sylvie Tellier, un très long chapitre s'est clôturé en décembre dernier. Après 17 ans de bons et loyaux services, la jolie blonde a rendu son costume de Directrice Générale pour se lancer dans d'autres projets. Aujourd'hui libérée de ses obligations, l'ancienne reine de beauté se dit soulagée. Interrogée par nos confrères de Paris Match, elle est revenue sur sa décision de quitter l'entreprise et a notamment évoqué la réaction de ses proches à cette annonce.

"Enfin des vacances à Noêl..." ! Pendant cette période, la directrice générale de miss France avait l'habitude d'accompagner les premiers pas de la nouvelle élue. Pour ce reportage, c'est avec son mari Laurent et deux de ses enfants, Margaaux 8 ans et Roméo 4 ans qu'elle a passé un week-end de rêve à l'hôtel Annapurna à Courchevel.

"C'est sans regrets !". Voilà comment Sylvie Tellier décrit son départ du comité. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, l'ancienne reine de beauté n'est pas triste de libérer sa place, d'autant plus qu'elle va désormais pouvoir passer bien plus de temps avec sa famille. À ce propos, les réactions de ses proches ont été très variées. "Mon mari et le petit dernier étaient, évidemment, très contents. Mais mon fils aîné qui a 12 ans et sa soeur, qui en a 8, pas du tout, alors que je pensais qu'ils allaient hurler de joie ! Ils voulaient savoir s'ils continueraient de voir les Miss, qu'ils adorent, chacun pour des raisons différentes", a-t-elle révélé dans les colonnes du média.

Une maman "catastrophée"

Étonnée par cette réaction, Sylvie Tellier a tenté d'apaiser ses enfants. "Il a fallu que je les rassure en leur expliquant que j'allais garder un pied dans la famille Miss France. Alexia Laroche-Joubert m'a nommée présidente d'honneur !", a-t-elle précisé avant d'évoquer la réaction de sa mère. En effet, cette dernière n'a pas du tout été heureuse à l'annonce de la démission de sa fille. "'Mais enfin , tu te rends compte, tu quittes un salaire, une position, un statut !', m'a dit ma mère, un peu catastrophée. (...) Elle est de cette génération où on ne quitte pas une proie pour l'ombre", a dévoilé Sylvie Tellier.

Mais de son côté, l'ex Miss France est convaincue d'avoir fait le bon choix. "Je suis de celles qui osent changer de vie. (...) C'est vrai que ça donne un peu le tournis d'abandonner tout cela. J'aurais pu rester plan-plan jusqu'à la fin de mes jours, mais j'avais envie de les pimenter un peu. Voilà, c'est fait. Prendre un risque est excitant...", a-t-elle conclu, plus motivée que jamais.

Reportage et interview à retrouver dans Mah en kiosque jeudi 5 janvier;