"C'était comme un père de remplacement" : révélations de Josiane Balasko sur son frère caché

La brillante Josiane Balasko sera à l'affiche du film Joséphine s'arrondit ce jeudi soir sur TF1. Un long-métrage de plus à mettre à son actif, elle qui se sera révélée aux yeux du grand public grâce à la mythique troupe du Splendid, avant de crever l'écran dans Les Bronzés et d'être récompensée à trois reprises aux César, notamment en tant que meilleure actrice pour son rôle dans Trop belle pour toi.

Mais si sa carrière est connue de tous, elle a, en revanche, gardé pendant longtemps un lourd secret de famille. Fille d'un père croate, la mère de Marilou Berry grandit dans un milieu modeste entre Paris et sa banlieue. À l'adolescence, un drame va alors la frapper de plein fouet : la disparition de son père, décédé des suites d'un cancer du poumon. Une situation très douloureuse à vivre pour la maman de Rudy, qui va alors apprendre qu'elle a un demi-frère dont elle ne soupçonnait pas l'existence jusqu'ici.

"Un père de remplacement"

"J'étais très contente. Je l'ai appris à la mort de mon père, j'avais 14 ans. Ce frère était beaucoup plus âgé que moi, mais quand la fratrie s'agrandit, c'est plutôt réconfortant. Dans toutes les familles, il y a des secrets. Chez nous, tout le monde était au courant, sauf les enfants" confiait l'actrice de 72 ans dans une interview pour le magazine Notre temps.

Alors que son demi-frère était resté en Yougoslavie, la mère de Josiane Balasko a décidé de le faire venir. Il va alors, rapidement, prendre une place importante dans la vie de l'actrice et compagne de George Aguilar. "Ma mère a décidé d'appeler en urgence ce fils resté là-bas et dont tout le monde connaissait l'existence, excepté, bien sûr, mon frère et moi. J'ai été tellement heureuse de le rencontrer, de le connaître ! Beaucoup plus âgé que nous, il a été comme un père de remplacement jusqu'à sa disparition, il y a quelques années" révélait-elle dans les colonnes de Paris Match en 2016.

Une histoire bouleversante, qui se finit plutôt bien puisqu'elle a visiblement fait la rencontre d'une personne qui lui est désormais très chère à son coeur !