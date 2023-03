"C'était obsédant" : L'histoire d'amour de François Berléand avec une actrice célèbre, dont il est "tombé raide"

François Berléand, acteur populaire et talentueux, a notamment excellé dans le film Les Choristes, de Christophe Barratier, film aux huit millions et demi d'entrées au cinéma et de multiples récompenses. Celui qui incarnait le rigide Monsieur Rachin, directeur du pensionnat aux méthodes répressives, a aussi fait parler de lui de par ses histoires sentimentales. Marié à sa femme Alexia Stresi, avec laquelle il a accueilli des jumelles, Adèle et Lucie, nées en décembre 2008, l'acteur de 70 ans a aussi eu une histoire d'amour avec une célèbre actrice pour laquelle il est "tombé raide". Comme il l'évoquait auprès de Catherine Ceylac, pour son ouvrage À l'amour, à la vie, paru en 2019 aux éditions Flammarion.

Comme Helena Noguerra a révélé avoir eu des difficultés de couple avec un homme célèbre, en raison de leur notoriété, ou encore Mimie Mathy a dévoilé un regret concernant son mariage avec Benoist Gérard, François Berléand s'est lui aussi confié à la journaliste dans ce livre au sujet du rapport amoureux. L'occasion pour lui de revenir sur une histoire d'amour qui l'a marqué : celle avec Nicole Garcia, actrice et réalisatrice célèbre. "Et puis il y a eu Nicole Garcia, partage-t-il. On se connaissait professionnellement, je ne l'aimais pas trop comme actrice, elle jouait avec une toute petite voix alors que dans la vie la sienne est grave. Nous nous sommes retrouvés sur une pièce de théâtre, je jouais son mari, je l'ai un peu dirigée pour qu'elle pose sa voix et je suis tombé raide."

Je me demandais comment j'allais pouvoir vivre sans elle

L'heure est alors au coup de foudre, comme pour les trois femmes qui ont le plus compté dans sa vie, de son aveu. "Une fois en tournée, nous avons commencé une belle histoire d'amour, fait savoir François Berléand. C'est obsédant, je me demandais comment j'allais pouvoir vivre sans elle une fois de retour à Paris. Ça a duré douze ans. Nicole m'a donné confiance en tant que comédien." Pour Nicole Garcia, il a fait "des choses folles, par amour". "Quand j'étais avec Nicole, je tournais à Cuba, et elle Le fils préféré à Nice. C'était l'époque de Fidel Castro, ça me coûtait entre trente francs la minute pour téléphoner en France et je l'appelais tous les jours", a-t-il confié. Il a ainsi dépensé tout le cachet de son film pour converser avec elle. "C'était plus fort que moi", admet-il. Puis, l'acteur a ensuite connu Alexia Stresi, la romancière avec laquelle il élève leurs jumelles. Pas célibataires au moment de leur rencontre, ils se sont retrouvés deux ou trois ans plus tard.