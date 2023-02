"C'était une véritable torture de..." : William gêné par les goûts vestimentaires de Lady Diana, Harry balance

S'il reste très pudique au sujet du décès de sa mère, Lady Diana, et qu'il se confie assez peu à son sujet, le prince William n'a jamais caché que celle-ci, dont il a été privé à 15 ans seulement, lui manquait terriblement. Décédée le 31 août 1997 à Paris après un grave accident de voiture, la jeune femme a créé un vide béant pour ses deux fils, qui ont dû se construire sans elle.

Mais qui, heureusement, ont encore beaucoup de souvenirs de leur enfance heureuse avec leur maman. Notamment sur le plan vestimentaire : comme le raconte le prince Harry dans ses mémoires (intitulés Spare, Le Suppléant en VF), son frère aîné avait vraiment du mal à supporter une mauvaise habitude de leur mère lorsqu'ils étaient enfants.

"Il détestait quand Maman nous habillait de la même façon. Pour ne rien arranger, elle avait des goûts assez extrêmes en matière de vêtements pour enfants ; nous ressemblions souvent aux jumeaux d'Alice au pays des merveilles", raconte le fils cadet de Charles III, taquin. Si lui "se fiche complètement" à cette époque des habits qu'on lui demande de porter, l'aîné fait déjà preuve d'indépendance : "Willy avait toujours détesté quand quelqu'un commettait la grave erreur de nous considérer comme un lot".

Des chemins séparés

Une "véritable torture" pour lui, que son cadet ne comprend pas... tant qu'on ne les oblige pas à porter le traditionnel kilt "avec cet inquiétant petit couteau glissé dans la chaussette et l'arrière-train exposé aux courants d'air". Mais qui se répercute dans leur scolarité : alors qu'Harry fait son entrée au collège Eaton en 1995, deux ans après son aîné, celui-ci doit porter "le même blazer", "les mêmes shorts étriqués". Et cela ne plait pas du tout à William, malheureux de perdre la liberté et l'indépendance gagnée au pensionnat, loin de l'écrasante famille royale, des disputes entre ses parents et même d'un petit frère encombrant pour un jeune adolescent comme lui.

Si les deux frères se sont suivis, ensuite, en entrant notamment dans l'armée, aujourd'hui ils sont devenus très différents : le prince William, futur roi, occupe un rôle de plus en plus central dans la famille royale britannique avec sa femme Kate Middleton et leurs trois enfants (George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans). Son frère, quant à lui, s'est complètement écarté de tout cela et vit en Californie avec sa femme Meghan Markle et ses deux bambins Archie et Lilibet, 3 ans et demi et 20 mois.