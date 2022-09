"Ça n'a pas beaucoup de sens" : la réponse de Jean-Paul Rouve aux critiques de Cyril Hanouna

Actuellement en promotion pour son spectacle J'ai pas l'air au théâtre Antoine à Paris, Jean-Paul Rouve était l'invité ce lundi 26 septembre de La bande originale, l'émission de France Inter présentée par Nagui. L'acteur de 55 ans, connu pour son rôle dans la saga des Tuche, a notamment été interrogé sur son "clash" avec l'animateur de C8 Cyril Hanouna.

"Ce n'est que dans un sens, parce que je ne réponds pas moi. Ça ne m'intéresse pas trop... Je ne sais pas comment vous dire. Je ne comprends pas à quoi ça sert, tout ça. Après peut-être que je répondrai, mais là je n'ai pas le temps. Je travaille en fait. Il n'y a pas grand-chose à répondre en plus. Ça n'a pas beaucoup de sens" a-t-il expliqué. Pour rappel, le présentateur de Touche pas à mon poste s'est récemment exprimé dans son émission sur ce qu'il pensait du comédien, en déclarant ceci : "Je ne peux pas le blairer. Je lui ai dit de toute façon".

Parodier Hanouna, c'est trop facile

"Ah quand des acteurs comme ça essayent d'être intelligent, c'est toujours compliqué. Il s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux. Il ne comprend rien, on ne comprend pas ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Jeff Tuche, il pense pour lui. Il est hors sol. Qu'il recommence à faire Les Tuche et qu'il ne nous fasse pas chier. Quel abruti !" avait-t-il également déclaré au sujet de l'acteur, alors que ce dernier venait d'expliquer sur les ondes de RTL que ce ne serait pas très grave, pour les Français, de devoir faire l'effort de baisser leur chauffage d'un degré pour faire des économies d'énergie.

Si le papa de Lino, fruit de son amour avec son ex-compagne Emilie, s'exprime de façon aussi virulente à l'égard de Jean-Paul Rouve, c'est aussi parce que le comédien s'était montré très critique envers l'animateur dans les colonnes de Paris Match en 2020. " Je ne veux pas dénoncer, je m'en fous. Parodier Hanouna, c'est trop facile. Je vais montrer que c'est le degré zéro de la culture ? Et après ? Ce qui me plaît, c'est que ce soit subtil, sinon on fait du sketch sans intérêt, comme il y en a des tonnes sur YouTube" avait souligné le père de Clotaire, né de sa relation avec la romancière Bénédicte Martin. La réconciliation semble encore loin entre les deux hommes...