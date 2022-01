"Ça va pas du tout, je suis nul" : Vianney s'explique sur son absence qui attriste ses fans

A 30 ans, Vianney est un homme comblé. Que ce soit professionnellement ou personnellement, tout lui réussit. Devenu papa pour la première fois en octobre dernier, d'un petit garçon qui est le fruit de son amour pour sa femme Catherine Robert, Vianney n'a pas délaissé sa carrière de chanteur à succès pour autant. Il a sillonné les routes de France avec sa tournée et se trouve actuellement à Paris pour enregistrer la nouvelle saison de The Voice. Il est entouré d'Amel Bent (enceinte de son troisième enfant), Marc Lavoine, Florent Pagny et Nolwenn Leroy, la nouvelle coach surprise. "Je me posais la question de savoir si j'allais être aussi heureux ou excité que l'année dernière, parce que je m'ennuie très vite", s'est d'ailleurs demandé Vianney avant de rempiler pour cette saison 11, un aveu fait auprès de nos confrères de Télé 7 Jours. La saison passée (remportée par Marghe, la protégée de Florent Pagny), il avait eu un énorme coup de coeur pour Mentissa, qu'il produit sous son label et avec qui il a réalisé le duo Parce que c'est toi.

Très occupé et moins présent sur Instagram, pour la plus grande tristesse des 638 000 abonnés qui le suivent, Vianney a pris le temps de s'adresser à eux le 20 janvier 2022 via sa story, pour s'excuser de son absence mais aussi leur expliquer pourquoi. "Salut les amis, ça va pas du tout. Je suis nul. Sur les réseaux, je ne mets rien en ce moment, ça fait des semaines que je ne mets rien. Je suis désolée, j'espère que vous ne m'en voulez pas", a-t-il débuté son message vidéo enregistré dans les coulisses de The Voice. Comment ses fans pourraient-ils lui en vouloir d'être débordé ces derniers temps, entre sa vie professionnelle et personnelle ? Vianney a malgré tout tenu à se justifier : "J'ai beaucoup de boulot à la maison, au studio et ici à The Voice. On est en train d'enregistrer les duos."

Malgré tout ce travail, Vianney n'oublie pas son public qui a pris l'habitude d'échanger avec lui sur les réseaux sociaux et d'avoir régulièrement des nouvelles de lui. Le chanteur aux nombreux tubes leur a promis de réaliser très prochainement un live pour se faire pardonner.

Comblé par l'arrivée de son premier enfant à l'automne dernier, l'interprète de Beau-papa avait confié que son fils était son plus beau cadeau de Noël lors des fêtes de fin d'année. Il s'était dévoilé avec bébé caché dans son cosy.